Sismo sentido às 7h12 de 4,6 na escala de Richter sentido em Famalicão

Epicentro do terramoto situou-se a 130 quilómetros Oeste do Cabo Mondego.

Um sismo de magnitude 4,6 foi sentido esta terça-feira de manhã no Norte e Centro do país. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado às 07h12 desta terça-feira. O epicentro localizou-se a cerca de 130 quilómetros a Oeste do Cabo Mondego.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, este abalo foi sentido no Norte e centro do país, tendo a Autoridade já recebido alguns pedidos de informação. Não há relatos de danos pessoais ou materiais. No entanto, o abalo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli na Santa Maria da Feira, Aveiro. O terramoto foi também sentido em locais como Porto, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Nazaré, Alpendorada, Coimbra, Oliveira de Azeméis, Viseu, Braga ou Famalicão.