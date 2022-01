Sismo registado esta manhã no norte

Um famalicense, natural da freguesia de Sezures, assumiu ser o autor de um acidente que deixou gravemente ferida uma jovem de 18 anos, mas testemunhas no local garantem não ter sido ele o responsável pelo sinistro.

Tudo aconteceu no último sábado, na EN309, em Lomar, Braga, quando o condutor do automóvel abalroou a mota onde seguia uma jovem que ficou gravemente ferida. A pessoa que seguia ao volante da viatura pôs-se em fuga, não prestando auxílio à vítima.

Mais tarde, o idoso, proprietário do veículo, apresentou-se à PSP como sendo o responsável pelo acidente, mas testemunhas no local garantem que o veículo estava a ser conduzido por outra pessoa.

As autoridades encontram-se a investigar, caso fique provado que o idoso está a mentir, incorre num crime por falsas declarações. As famílias do proprietário do carro e da vítima serão, segundo fontes, conhecidas entre si.

Fonte: JN