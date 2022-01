Sismo: A terra tremeu no sul do país

Já nasceu o bebé do ano de Vila Nova de Famalicão.

Martim, nasceu às 10h22 deste dia 1 de janeiro de 2022, com 4,240 kg, na unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Mãe e bebé estão bem de saúde, depois do parto por cesariana.

Os pais são da freguesia de Brufe.