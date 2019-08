Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias aceita desconvocar a greve

“Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu os efeitos da greve que desejávamos, mas surtiu em parte porque hoje fala-se da profissão de motorista e daquilo que é a nossa vida. Penso que hoje há um conhecimento diferente na opinião pública sobre aquilo que é a nossa profissão”, disse Anacleto Rodrigues, representante do SIMM, à saída da reunião.

“Desconvocámos a greve numa base de irmos agora trabalhar no sentido daquilo que eram as nossas propostas e que a Antram já tinha conhecimento — algumas das quais, tivemos conhecimento hoje, já estavam previamente acordadas naquilo que está a ser feito com a Fectrans. E agora vamos trabalhar com uma primeira reunião já no próximo dia 12 de setembro”