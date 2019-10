O Sindicato dos Jogadores confirma, em comunicado, que já foi pago o mês de agosto aos atletas do plantel sénior da SAD da AD Oliveirense. Perante «este sinal claro para regularizar os pagamentos em atraso», o Sindicado foi mandatado para desconvocar a greve ao jogo deste domingo, dia 20 de outubro, para a Taça de Portugal, que opõe a AD Oliveirense Futebol SAD ao Santa Clara.

Mesmo assim, a estrutura sindical garante que continuará atenta esta situação, «junto do plantel», ao mesmo tempo que diligenciará no sentido de rever o modelo de licenciamento de clubes no Campeonato de Portugal, lê-se, ainda, na nota enviada à comunicação social.