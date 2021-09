Sindicato convoca greve de professores para segunda-feira

O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) anunciou uma greve da classe docente para a próxima segunda-feira, 4 de outubro.

Para o dia 5 de outubro, está já agendada uma manifestação naquele que é também o Dia Internacional do Professor.

Exige o retomar de negociações com o Ministério da Educação sobre a situação profissional dos docentes, nomeadamente a avaliação e progressão na carreira docente, a aposentação, os concursos de professores e as alegadas ultrapassagens de professores com o mesmo tempo de serviço no momento das colocações nas escolas.

A negociação entre tutela e sindicatos para a revisão das regras dos concursos de professores esteve prevista para começar ainda este ano.

Esta semana, o Bloco de Esquerda apresentou no parlamento um projeto de resolução exigindo o fim dos obstáculos à progressão de docentes para o 5.º e 7.º escalões (a carreira tem 10 escalões), outra das reivindicações que os sindicatos têm exigido.