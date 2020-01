Silvestre da Juventude é no próximo sábado

Na tarde do próximo sábado, em Castelões, disputa-se a décima sétima edição de uma das mais importantes provas de atletismo para os mais novos. A organização, da ADECA, espera uma participação ao nível dos anos anteriores.

Com início às 14h30, a S. Silvestre da Juventude contempla corridas desde os benjamins até aos juvenis, que é a prova rainha desta competição. No final decorre, como habitualmente, a prova popular aberta a todos os interessados. As inscrições podem ser feitas na plataforma de inscrições para eventos da Prozis.