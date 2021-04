SILBA, a vacina portuguesa prestes a ser testada em humanos

Chama-se SILBA a primeira vacina portuguesa contra a covid-19. Ainda está na fase de ensaios, mas os primeiros resultados em animais revelaram-se promissores.

Está a ser desenvolvida pela Immunethep, empresa sediada em Cantanhede. A biotecnológica portuguesa antevê iniciar os ensaios clínicos em humanos nos próximos meses.

Esta vacina tem a particularidade de ser de administração intranasal, o que permite maximizar a imunidade ao nível das mucosas pulmonares, canal preferencial de entrada do vírus no organismo.

A Immunethep mantém uma parceria com a PNUVAX, fabricante global de vacinas no Canadá e continua a desenvolver esforços para a concretização do investimento necessário por parte das entidades governamentais portuguesas para poder avançar rapidamente para os ensaios clínicos em humanos no segundo semestre do ano, como planeado.