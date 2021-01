A Sic Notícias está a avançar que Jorge Silas poderá substituir João Pedro Sousa no comando do Futebol Clube de Famalicão.

De acordo com a estação de televisão, os maus resultados ditam o despedimento do treinador que tinha renovado com a equipa de Famalicão em Dezembro de 2020.

Silas poderá assim regressar ao futebol depois de ter saído do Sporting em Março de 2020.