Silas de saída do F.C.Famalicão

Seis jogos após a sua chegada, Jorge Silas está de saída do Futebol Clube de Famalicão.

A notícia é avança pela imprensa desportiva que diz que o técnico já chegou a acordo com a SAD famalicense.

A saída do treinador deve ser oficializada ainda esta segunda-feira.

Na curta presença no Futebol Clube de Famalicão, Jorge Silas somou uma vitória (Rio Ave), dois empates (Belenenses SAD e Farense) e três derrotas (Moreirense, Benfica e Boavista).

A derrota da noite do passado sábado, no Estádio do Bessa, terá sido um momento decisivo nesta tomada de posição da sociedade anónima desportiva que gere o clube famalicense.

Nesta altura, e cumpridas que estão 23 jornada, o Futebol Clube de Famalicão é penúltimo classificado da Liga NOS com 19 pontos ( + 1 que o último classificado, o Marítimo).