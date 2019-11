Sexta edição da Meia Maratona de Famalicão é a mais internacional de sempre

O número de atletas estrangeiros inscritos na Meia Maratona de Famalicão, que vai para a estrada na manhã do próximo domingo, tem vindo a aumentar e, para a edição deste ano, a prova já regista participantes de 16 países, entre eles Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Turquia, Brasil, Canadá, Venezuela, Estados Unidos da América, Argélia, China, Israel e Austrália. Esta será, assim, a mais internacional das cinco edições já realizadas.

A prova, que inclui uma Mini Maratona, foi apresentada na tarde desta quarta-feira, na Casa do Território, no Parque da Devesa, com a presença de Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, e Jorge Teixeira, diretor-geral da Runporto, empresa responsável pela organização.

Dos mais de 2500 atletas esperados, na linha da frente e a lutar pelos melhores lugares estão confirmados José Moreira (Sporting CP), segundo classificado em 2015, Mihail Lalev (SC Braga), Hélder Lopes, Jéssica Pontes (SC Braga), terceira classificada em 2018, Marisa Barros (SC Salgueiros), Diana Almeida (SC Braga) e Carla Machado (UD Várzea).

Jorge Teixeira agradeceu o apoio da Câmara Municipal como «um sinal de confiança», porque, anotou, «somos uma equipa em prol de Vila Nova de Famalicão». O dirigente confia que esta edição será, novamente, um sucesso, perspetivando ver as ruas de Famalicão cheias de atletas e de muitos populares a assistirem à corrida de 21 km e aos 6km da mini maratona, aberta a toda a família.

Para Paulo Cunha, que tem feito os 21km desde a primeira edição, este é um evento para toda a comunidade porque passa pelo centro da cidade, mas também segue pela periferia, numa mistura de ambiente urbano e rural que levará os atletas até Telhado, onde acontece o retorno de volta ao Parque da Devesa, onde termina a prova principal. «Como sempre espero muito apoio e incentivo nas ruas para os atletas», pediu o autarca que, mais uma vez, falou da promoção da qualidade de vida da comunidade «pela prática desportiva que é, cada vez mais, intensa e visível entre os famalicenses».

A Meia Maratona de Famalicão é já uma referência na região norte do país. A edição deste ano vai para a estrada no próximo domingo e tem partida marcada para as 10 horas, na Avenida do Brasil e chegada no parque de estacionamento junto ao Citeve. É uma prova composta por duas distâncias, a Meia Maratona com 21 km e a Mini Maratona com 6 km.