Começa esta quinta-feira, pelas 18 horas, na Igreja de S. Lourenço, no Porto, a sétima edição do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa organizado pela Fundação Cupertino de Miranda.

A iniciativa decorre até 10 de setembro e vai percorrer seis cidades do país e tem agendada para o dia 9 de setembro, uma visita guiada e um concerto na igreja do Mosteiro de Landim, em Vila Nova de Famalicão.

O festival volta a promover o melhor do repertório da polifonia nacional com sete concertos e visitas guiadas, um sermão e, ainda, um seminário sobre o Barroco e a Polifonia em Portugal, que acontece este sábado, no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra.

Todos os concertos são de entrada gratuita e contam com a participação da Capella Musical Cupertino de Miranda (CMCM), acompanhada pelo organista Claudio Astronio e pelo grupo Ludovice Ensemble.

PROGRAMA

31 agosto (quinta-feira)

Igreja de São Lourenço (Grilos), Porto

18H00 Visita Guiada

18H30 Concerto Cappella Musical Cupertino de Miranda (CMCM)

Sermão do Padre António Viera, por Luís Miguel Cintra

01 setembro (sexta-feira)

Igreja de São Gonçalo, Amarante

21H30 Visita Guiada

22H00 Concerto CMCM com organista Claudio Astronio

02 setembro (sábado)

Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra

14H30 Seminário

18h00 Visita Guiada

18H30 Concerto CMCM

03 setembro (domingo)

Mosteiro de Grijó, V. N. de Gaia

17H00 Visita Guiada

17H30 Concerto CMCM

08 setembro (sexta-feira)

Basílica do Bom Jesus do Monte, Braga

21H00 Visita Guiada

21H30 Concerto CMCM com Ludovice Ensemble

09 setembo (sábado)

Igreja de Santa Maria de Landim, V. N. de Famalicão

21H00 Visita Guiada

21H30 Concerto CMCM com Ludovice Ensemble

10 setembro (domingo)

Igreja de São Victor, Braga

21H00 Visita Guiada

21H30 Concerto CMCM