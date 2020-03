Setenta profissionais de saúde ausentes do serviço

Os Centros de Saúde de Famalicão estão sem 70 profissionais de saúde, por motivos que se prendem com baixas médicas, apoio aos filhos e quarentena devido ao Covid-19. Entre os profissionais ausentes contam-se médicos, enfermeiros e pessoal administrativo.

Face a esta situação é à necessidade de responder ao surto de covid-19, o ACES – Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão procedeu a uma série de alterações nos centros de saúde, nomeadamente nos horários de atendimento e na reorganização dos serviços, tal como Cidade Hoje deu conta na passada semana.

As Unidades de Saúde Familiares estão em funcionamento, mas os centros de saúde de Gondifelos, Ruivães, S. Cosme e Fradelos, estão encerrados. Os utentes são atendidos noutros centros próximos. As consultas programadas foram desmarcadas mas são atendidas as situações urgentes e os tratamentos de enfermagem, assim como o atendimento a grávidas, renovação de baixas e de medicação de doenças crónicas.

Em caso de suspeita de covid 19 ligue primeiro para a linha Saúde 24 (808242424)