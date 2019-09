No ano passado, duas ondas de calor fizeram do mês de setembro o mais quente desde que havia registo. Embora seja cedo para saber se o fenómeno irá repetir-se, certo é que este ano setembro também vai começar quente.

Esta semana no minho e grande Porto os tremómetros vão andar entre os 32cº e os 36cº. A situação mais preocupante poderá ser vivida em Évora e Beja com as temperaturas a chegar mais mais perto dos 40 graus.