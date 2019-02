Sete mil artigos contrafeitos apreendidos pela ASAE em ação que passou por Riba de Ave

Cerca de 7 000 artigos contrafeitos – peças de vestuário, calçado, aplicações e acessórios -, 1 telemóvel, 1 tablet, 2 carimbos utilizados para as encomendas, documentação e talões de CTT, que comprovam a expedição da mercadoria para todo o país e 2 000 euros em numerário é o resultado de uma ação da ASAE, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, no combate à contrafação, através das redes sociais do Facebook e Instagram. Três suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

A operação decorreu na passada semana, em Riba de Ave, Lousada e Freamunde, no decurso de vários mandados de busca e intervenções em fábricas, cumprindo-se 5 mandados de busca domiciliários e 7 não-domiciliários, em viaturas e num apartado dos CTT, que era utilizado para a expedição dos artigos. Atendendo ao volume de negócios, uma das investigações de venda de artigos contrafeitos envolveu, ainda, o crime de branqueamento de capitais. No decurso das operações da ASAE, foi ainda realizada uma intervenção numa fábrica em Fafe, tendo sido detetada a produção, em flagrante delito, de jeans de marcas registadas.

No âmbito do processo-crime por contrafação, foram apreendidos 435 pares de calças de ganga, 166 cortes, cerca de 11 mil aplicações com marca, cerca de 3.700 etiquetas e 4 máquinas industriais de costura e respetivos ficheiros informáticos com os modelos de costura. O valor total das apreensões nestas intervenções ascende, aproximadamente, aos 30 mil euros.