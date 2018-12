Sessenta páginas de informação municipal

Começa esta sexta-feira a ser distribuída mais uma edição do Boletim Municipal, a revista municipal que se destaca por ser um instrumento de informação, acessível a todos os famalicenses. São 60 páginas de informação municipal.

Com uma aposta nas fotografias e no texto resumido, esta edição apresenta novas secções e dá conta das principais apostas da autarquia, assim como o trabalho desenvolvido nas várias áreas. Nesta edição destaca-se a marca “Famalicão, Cidade Têxtil”, mas há ainda espaço, para uma abordagem à política de internacionalização do município, ao arranque do ensino superior público técnico no concelho, aos investimentos na ação social, na saúde, na cultura, no desporto e no ambiente, etc. “Olhar com história” volta a resgatar memórias do passado, desta vez com a recordação da inauguração do Mercado Municipal, em 1952.

Destaque ainda para a separata dedicada aos projetos vencedores dos Selos Famalicão Visão’25, entregues no Dia do Concelho, a 28 de setembro.

O boletim municipal de Famalicão tem uma tiragem de 25 mil exemplares, sendo de distribuição gratuita. Pode, ainda, ser levantado das várias estruturas municipais espalhadas pelo concelho. Para além da edição em papel, a revista pode, também, ser consultada no site oficial do município em http://www.vilanovadefamalicao.org/