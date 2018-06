Sessenta horas de exercício físico põem famalicenses a mexer-se

Entre 2 e 31 de julho ninguém fica parado em Vila Nova de Famalicão com a realização do programa municipal “Move-te”. São 60 horas de exercício físico ao ar livre, com acompanhamento de professores habilitados e entrada livre e gratuita, acessível a todas as idades.

Em Famalicão, acabaram-se as desculpas para não praticar atividade física até porque a iniciativa com horários diferenciados decorre em oito espaços do concelho, no Parque Devesa e nas Piscinas Municipais, em Famalicão, no Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus, na Sede da União das Freguesias de Seide, na Avenida do Rio Veirão, em Ribeirão, no parque da Ribeira, em Joane, na Praça de Santa Marinha, em Mogege, no Parque da Corredoura, na União das Freguesias de Ruivães e Novais.

Pilates, Zumba, Hip Hop, Crossfit, Yoga e Hidroginástica são apenas alguns exemplos das cerca de 25 modalidades que preenchem o calendário, quase diário do “Move-te”. É um mês inteiro de muita atividade física e muita animação, onde vale tudo menos ficar parado.

Para além das aulas, no dia 7 de julho, a escola Rosa Oliveira e a Amitorre promovem em Joane uma caminhada cultural, a partir das 10h00. Entretanto, no dia 29 de julho, a associação Floresta BTT organiza a massa critica na Praça D. Maria II.

Promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com cerca de 30 instituições desportivas e ginásios do concelho, o programa tem como principais objetivos incentivar a prática desportiva, levando os famalicenses a usufruir dos vários espaços públicos do concelho, convivendo e divertindo-se. Para além disso, dá a conhecer a oferta dos ginásios e associações desportivas existentes no concelho.