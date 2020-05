Serviços Municipais continuam encerrados

O município de Vila Nova de Famalicão mantém encerrados ao público, até indicação em contrário, todos os equipamentos municipais, privilegiando o atendimento à distância, via telefónica e digital. Atendimento presencial só de caráter excecional e com prévio agendamento.

Assim, mantêm-se encerrados ao público todos os espaços desportivos, pavilhões e parques infantis municipais, os museus, a Casa das Artes, a Casa da Juventude, Biblioteca Municipal e polos, Arquivo Municipal e a Casa do Território. Continua encerrado também o Parque da Devesa.

Apesar da passagem ao Estado de Calamidade, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, lembra que «é preciso agir com prudência» e seguir as orientações da Direção Geral da Saúde.

Para qualquer dúvida e pedido de esclarecimento, os cidadãos devem utilizar o número 252 320 900 e/ou o endereço de email [email protected]. No caso dos atendimentos presenciais é obrigatório o uso de máscara ou viseira por parte dos cidadãos para acesso aos serviços.

A Feira Semanal e o Mercado Municipal continuam a estar circunscritos à área alimentar e a ser obrigatória a observância do distanciamento social, sendo que, no caso do Mercado Municipal, por ser um espaço fechado, passa a ser também obrigatório o uso de máscara.

A agenda municipal de eventos no espaço público continua suspensa por tempo indeterminado, mantendo-se as diversas dinâmicas online.