Serviços gratuitos às empresas na área da comunicação

A empresa UNIFY, em parceria com a Market Access e a Guimarconta, está a prestar, de forma gratuita, serviços especializados de marketing e comunicação às PME do concelho, por um período de seis meses.

Com este projeto, Famalicão On, estes responsáveis empresariais procuram contribuir para a sustentabilidade económica num momento tão delicado de contenção

à pandemia pelo Covid 19.

As empresas interessadas poderão estabelecer contacto com a agência através do website famalicaon.pt, um portal que fornece todas as informações sobre o projeto Famalicão ON.

A UNIFY é uma agência de design e comunicação criada em 2007 e sediada em Famalicão. Com clientes de diferentes setores e dimensões, fornece soluções integradas de Marketing, Webdesign, Design Gráfico e Vídeo, sendo já reconhecida com vários prémios a nível internacional.

A Market Access é uma empresa líder de mercado na prestação de serviços especializados no apoio à internacionalização de empresas; Guimarconta é uma empresa com vasta experiência no aconselhamento em matéria financeira.