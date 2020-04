Serviços do Instituto de Emprego por videoconferência

A partir de maio, o Instituto de Emprego e Formação Profissional presta serviço de atendimento através de videoconferência, com o objetivo de facilitar o acesso generalizado à informação do IEFP e aos serviços por si prestados, incluindo o atendimento dos candidatos a emprego. É uma forma alternativa do atendimento presencial e de evitar deslocações.

Estes meios tecnológicos facilitarão as intervenções técnicas necessárias ao processo de inserção, das quais se destacam as sessões coletivas e entrevistas individuais, por recurso à videoconferência.

Neste sentido, está a ser endereçado a todos os candidatos inscritos um email de divulgação, solicitando a resposta a um questionário relativo aos equipamentos que possuem para aceder a estas intervenções online.

Mais informações sobre este novo serviço na página dos Serviços Online (link para https://www.iefp.pt/servicos-online) deste portal.