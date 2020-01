Serviços de fiscalização da Câmara de Famalicão mais próximos da população

Os serviços de fiscalização da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vão ficar mais próximos dos munícipes. A partir de fevereiro e até ao final do ano, seis equipas destes serviços da autarquia vão percorrer todo o concelho proporcionando um atendimento mais próximo e descentralizado à população, tirando dúvidas, esclarecendo e informando quem precisar sobre as regras que tutelam as mais variadas operações de licenciamento de obras, de atividades e de ocupação do espaço público.

“Queremos ir ao encontro dos famalicenses, facilitando-lhes a vida”, assinala o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. “A fiscalização é um tema que não está acessível a toda a gente, existem muitas regras a respeitar, assim como uma legislação especifica. Desta forma, criamos seis equipas que duas vezes por mês, irão sair dos Paços do Concelho e instalar-se em várias freguesias para receber os cidadãos e orientá-los nos procedimentos legais que regulam os processos de licenciamento” explica o autarca.

A iniciativa arranca já no próximo dia 3 de fevereiro, pelas 10h00, nas freguesias de Lousado, Calendário, Pedome, Fradelos e Mogege. Os interessados em participar deverão informar-se nas respetivas juntas de freguesia.

Refira-se que o executivo de Paulo Cunha tem vindo a apostar numa política de descentralização e de uma maior proximidade com as populações. Exemplo disso mesmo são as constantes visitas do autarca às freguesias e às escolas do concelho.

Por outro lado, o município tem em marcha o projeto de descentralização cultural intitulado “Há Cultura”, com atividades culturais que envolvem a comunidade na sua criação, promovendo o acesso à fruição cultural, formando novas dinâmicas culturais um pouco por todo o concelho.