Serviços da Biblioteca Municipal estão a funcionar no Centro Cívico de Famalicão

Face às obras de remodelação e ampliação da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, os serviços de empréstimo domiciliário, de consulta e leitura de jornais e de postos públicos da internet foram provisoriamente instalados no Centro Cívico de Famalicão, junto à Matriz Nova. Estes serviços funcionam de segunda a sexta-feira das 10h00 às 19h30.

Além deste espaço, estão em funcionamento os cinco polos da Biblioteca Municipal, localizados nas vilas de Ribeirão, Riba de Ave e Joane, e nas freguesias de Lousado e Pousada de Saramagos.

Refira-se que as obras de remodelação e ampliação da Biblioteca Municipal arrancaram no início de setembro. A intervenção consiste na modernização e recuperação dos espaços operacionais – nomeadamente, receção, fundo local, salas de leitura, entre outros -, assim como a remodelação do espaço exterior. A obra, adjudicada à empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A., implica um investimento municipal de cerca de 2 milhões de euros e tem um prazo de execução de um ano.

«Vamos criar condições para que esta obra seja, não só o que sempre foi, um espaço de leitura e de consulta, de estudo, mas também vocacionado para o futuro. É inegável que em quatro ou cinco anos muitas coisas mudam e temos que preparar os espaços para o futuro, através da polivalência e da flexibilidade», observou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, aquando da assinatura do contrato da obra.

Na altura, a diretora da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, Carla Araújo, frisou que a remodelação do edifício é «um sonho sonhado há muitos anos. A coleção cresce todos os dias e a população também cresceu e a biblioteca precisava de se adaptar ao perfil do leitor atual».

A nível das funcionalidades, e tendo em conta que a biblioteca é muito utilizada para efeitos de estudo, estão previstos mais lugares sentados e a adaptação à era digital. «Precisamos de adaptar toda a rede de infraestruturas e alguns equipamentos para a componente digital», referiu Carla Araújo.

Recorde-se que a remodelação e ampliação foi projetada por Eduardo Marta, o mesmo autor do projeto da Biblioteca há quase 30 anos.