Serralves mostra-se em Famalicão com a exposição “A minha casa é a tua casa”

José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Gil Heitor Cortesão, Ângela Ferreira e Luís Palma são apenas alguns dos artistas que estão representados na exposição “A minha Casa é a tua Casa – Imagens do doméstico e do urbano na coleção de Serralves”, que foi inaugurada esta segunda-feira, na Casa do Território, no Parque da Devesa. A mostra partilhada que resulta do acordo de adesão do município de Famalicão ao Conselho de Fundadores da Fundação celebrado em 2016, reúne perto de duas dezenas de obras de artistas consagrados e ficará patente até junho de 2019. Até lá decorre um conjunto de atividades paralelas destinadas a todos os públicos.

Já neste domingo, 7 de outubro, pelas 15h00, haverá uma visita guiada à exposição promovida por um responsável do serviço educativo de Serralves. Ao longo do período da exposição poderão ainda ser agendadas visitas orientadas para grupos.

No dia 22 de outubro, decorrerá uma ação de formação sobre a exposição, destinada a técnicos da área da cultura, educadores e professores. A entrada é livre, mas de inscrição obrigatória.

Para 2019, estão também já agendas diversas oficinas para as famílias e escolas, para além de visitas ao território e passeios comentados e ainda um ciclo de conversas “à volta de Casa”.

“A minha casa é a tua casa” é uma exposição que coloca o doméstico e o quotidiano no centro das preocupações, propondo diferentes interpretações daquilo que se entende por casa.

Para a presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho, a realização desta exposição vem “reforçar os laços e a parceria com o município de Vila Nova de Famalicão. A Fundação sai dos seus muros e mostra-se num município que aposta fortemente na cultura”. A responsável salientou ainda a “forte componente do serviço educativo desta exposição, com oficinas e ateliers diversificados”.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, mostrou-se orgulhoso por esta parceria com a Fundação Serralves que se afirma cada vez mais como “um projeto cultural democrático e moderno”. “É um projeto do Norte que se afirma no contexto cultural nacional e internacional”, sublinhou o autarca, acrescentando que, com esta exposição, a fundação traz a Famalicão “um bom pedaço de Serralves”.

Recorde-se que, com a celebração do acordo de adesão do município a Serralves iniciou-se uma relação de cooperação entre estas duas instituições, baseada num projeto integrativo de promoção e divulgação cultural e ambiental, que entre outras atividades prevê, por exemplo, o acesso em Famalicão às inúmeras exposições itinerantes da Coleção de Serralves, entre outras iniciativas.

Neste âmbito, o município tem marcado presença nas atividades de Serralves, nomeadamente na Festa de Outono, que decorreu no passado fim de semana, entre outras.

A Minha Casa é a Tua Casa

Imagens do Doméstico e do Urbano na Coleção de Serralves

01 Outubro 2018 a 02 Junho 2019

Local

Casa do Território (Parque da Devesa)

Fernando Mesquita

V.N. de Famalicão

Tel: 252374184

Horário

3ª a 5ª feira: 09h30-13h00 e 14h00-17h30

Sábado, domingo e feriados: 14h30-18h30

PROGRAMAÇÃO│ATIVIDADES PARALELAS

VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO

7 OUT │15h00 (com educador do Serviço Educativo de Serralves)

Público-alvo: Geral.

Nota: Ao longo do período de exibição, poderão ser agendadas visitas orientadas para grupos, com um mínimo de 10 participantes, em data e horário a combinar.

Condições: Gratuito.

AÇÂO DE FORMAÇÃO sobre a Exposição

22 OUT (Seg)│09h30/17h00 (com educador do Serviço Educativo de Serralves)

(Público-alvo:Técnicos da área da cultura, educadores, professores…).

Condições: Gratuito. Inscrição prévia.

OFICINAS/WORKSHOPS PARA FAMÍLIAS

– Lugares Íntimos (com educador do Serviço Educativo de Serralves)

13 JAN 2019 (Dom)│15h00

– A minha casa é a tua casa (dinamização: A Casa ao Lado-Centro Artístico)

10 FEV e 14 ABR 2019│15h00

(resultará na construção de uma instalação artística elaborada pela comunidade, a ser exposta no exterior)

Condições: Gratuito

SERVIÇO EDUCATIVO PARA ESCOLAS

– Visita-conversa à Exposição (Público alvo: 2º, 3º CEB e Secundário)

– Oficina “A minha casa de sonho” (Público alvo: 1º e 2º CEB)

Condições: Gratuito. Inscrição prévia (Consultar o Plano de Atividades Educativas do Município de V.N. de Famalicão 2018-2019)

VISITAS AO TERRITÓRIO/PASSEIOS COMENTADOS – Tema: Arquitetura Contemporânea*

– Casa # doméstico │23 MAR 2019│14h00

– Casa # urbano│11 MAI 2019│14h00

Público-alvo: Geral

Condições: Gratuito. Inscrição prévia.

CICLO DE CONVERSAS…À VOLTA DE CASA*

FEV│MAR│ABR 2019

Arte, criação artística e a sua relação/diálogo com a arquitetura será o mote destas conversas, onde se pretende a participação de alguns artistas representados nesta Exposição e coloca-los em diálogo/reflexão com arquitetos convidados.

Público-alvo: Geral

Condições: Gratuito

*Com a colaboração do Dep. do Ordenamento e Gestão Urbanística.

NOTA FINAL: Programa em aberto e sujeito a atualização. Poderão surgir alterações, por razões não previstas e devidamente justificadas.

Para mais informações:

Parque da Devesa / Casa do Território

Telef. 252374184;

mail:casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org

www.parquedadevesa.com