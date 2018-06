Sérgio Vieira apontado ao lugar de Vasco Seabra no FC Famalicão

O ex-treinador do Moreirense, Sérgio Vieira, é apontado pela imprensa desportiva como o futuro treinador do FC Famalicão. Jorge Silva não descarta alterações na formação do plantel para a próxima temporada, mas vai dizendo que Vasco Seabra tem mais um ano de contrato e, para já, «é o treinador do FC Famalicão». A eventual alteração no comando técnico do clube poderá acontecer em função do projeto desportivo da SAD.

O presidente da direção do FC Famalicão não esconde que os parceiros que passarão a integrar a Sociedade Anónima «também terão a sua opinião, em função da definição do projeto desportivo».

O líder do emblema famalicense assume que a nova realidade, que vai nascer após a Assembleia Extraordinária do próximo dia 23, «pode levar-nos mais além, designadamente ao nível da formação do plantel», mas, até lá, reitera, «o treinador do Famalicão é Vasco Seabra».

Recorde-se que os sócios do Futebol Clube de Famalicão são chamados a deliberar se autorizam a direção do clube a alienar até 90 por cento do capital da Sociedade Anónima Desportiva.

É este o único ponto da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária que vai decorrer no dia 23 de junho, a partir das 18 horas, na Academia Famalicão, em Meães, na União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos.