Sérgio Vieira antevê Famalicão x Arouca “não há jogos fáceis”

O Futebol Clube de Famalicão joga este domingo no Estádio Municipal de Famalicão, partida da nona jornada da Ledman LigaPro, frente ao SC Covilhã, com início às 15.00 horas.

Sérgio Vieira orientou a última sessão de treino na manhã de hoje e depois falou aos jornalistas sobre o jogo. O treinador confia na sua equipa mas sabe que nesta liga “não há jogos fáceis e vamos encontrar uma formação que tem os seus argumentos, que está a ter boas exibições e que recentemente trocou de treinador. Uma equipa com qualidade que nos vai colocar dificuldades mas nós queremos vencer”.

No regresso a casa neste campeonato, Sérgio Vieira referiu que “é muito importante continuarmos a contar com o apoio dos nossos adeptos. Foi assim em Braga, onde nos sentimos em casa tal era a moldura humana da nossa parte e queremos voltar a sentir esse apoio e dar uma prenda aos nossos adeptos. A melhor prenda é a vitória. Com equilíbrio é isso que vamos procurar no próximo desafio, presenteá-los com os três pontos amanhã e um outro presente no final do campeonato”.

Para este jogo contra o SC Covilhã, foram 18 foram os jogadores escolhidos:

Convocados: Rafael Defendi, Ricardo Fernandes, Hugo Gomes, Ângelo, Ricardo Silva, David Luiz, Jorge Miguel, Koffi, Capela, Ciss, Deni Hocko, Guzzo, Fabinho, Mendes, Walterson, Feliz, Anderson e Fabricio.