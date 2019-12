O Desportivo São Cosme já tem novo treinador, Sérgio Silva, de 36 anos, serviu a equipa do Sandinense nas últimas onze jornadas da série B da Divisão de Honra da AF Braga.

Sérgio Silva já foi apresentado à equipa e orientou já esta quarta-feira o seu primeiro treino, no Parque de Jogos Com. Manuel Gonçalves, dando assim início à preparação para o jogo do próximo domingo, frente ao U. D. Calendário.