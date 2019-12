Sérgio Paulo Pereira Gomes toma posse como comandante dos BV Famalicão na tarde do próximo domingo. A sessão, marcada para o quartel da associação humanitária, começa pelas 16 horas, com formatura geral, prosseguindo, trinta minutos depois, com a receção aos convidados. A tomada de posse acontece pelas 16h45.