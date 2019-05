Ser criança é mais divertido na Devesa

Por causa do Dia Mundial da Criança, o Parque da Devesa será transformado num parque de sonhos. Haverá cerca de três dezenas de atividades gratuitas, que prometem fazer as delícias dos mais pequenos.

Haverá diversas atividades ligadas ao desporto e outras mais diversificadas como o bibliomóvel e a Escola de Educação Rodoviária.

Os bebés não foram esquecidos, com atividades de socialização nas vertentes motora, cognitiva e emocional. Diversão também garantida com os jogos e oficinas.

Este ano, as comemorações decorrem sob o tema “Ser Família”, de sexta-feira, dia 31 de maio, até domingo, dia 2 de junho.

As comemorações terminam com teatro, no domingo, com a apresentação da peça “Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles”, no anfiteatro da Devesa, a partir das 18h00.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, deixa o convite a todas as famílias para que se divirtam com as atividades propostas. «Será um fim-de-semana de sonho, com muitas iniciativas para que as nossas crianças possam fazer aquilo que mais gostam: brincar», disse.

Programa completo do Parque dos Sonhos disponível para consulta em www.famalicao.pt.