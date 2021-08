Seniores podem usar passe antigo até 20 de agosto

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão encontra-se a substituir o Cartão Sénior Feliz. O passe permite a todos os cidadãos, com 65 ou mais anos de idade, viajar em todas as linhas, dentro da área do concelho sem limite de viagens ou horários. Os cidadãos que ainda não possuem o novo cartão podem andar com o antigo por mais 14 dias.

Os novos cartões estão a ser emitidos por ordem alfabética. Os seniores que ainda não apresentam um novo título de transporte podem utilizar os seus antigos cartões, com validade de julho, até 20 de agosto. Inicialmente, os munícipes podiam apenas usar os seus cartões até dia 6 de agosto, mas o prazo estipulado acabou por ser alargado esta quinta-feira, dia 5 de agosto.

Os cidadãos que já apresentam o novo Cartão Sénior Feliz devem carregar o seu passe no Centro Coordenador de Transportes, na Central de Camionagem de Vila Nova de Famalicão.