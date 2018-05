Seniores da Gerações em Cruzeiro no Douro

No desenvolvimento do seu plano de atividades para o ano de 2018, o Centro Comunitário da Associação Gerações, através do Clube Sénior, realiza, no próximo dia 30 de maio, um cruzeiro no Rio Douro, entre a Régua e o Pinhão.

Esta é mais uma das iniciativas e ações que o Clube Sénior leva a cabo e que se vai refletir no reforço da cooperação entre os seus membros, no desenvolvimento de laços afetivos, na aprendizagem em novos ambientes e situações e no contato com a natureza.

A saída dos seniores da Associação Gerações vai acontecer pelas oito horas da manhã, com uma paragem e uma visita livre à Cidade de Amarante. O embarque para o cruzeiro far-se-á no Cais da Régua, cerca das 12 horas. Depois de um aperitivo servido a bordo da embarcação, inicia-se a subida da Barragem de Bagaúste, com um desnível de 28 metros, um momento espetacular, sempre esperado nos cruzeiros do Rio Douro.

Após a subida da barragem é servido um almoço a bordo do navio, atingindo-se o Pinhão. Nesta localidade, os participantes vão ter oportunidade de visitar uma quinta de produção do Vinho do Porto, com uma típica “prova de vinhos”. A visão e o contato direto com a natureza agreste do Douro vão, com certeza, marcar estas horas.

Ao fim da tarde, os seniores da Gerações regressam à Régua de barco, iniciando depois a viagem para Vila Nova de Famalicão, onde deverão chegar por volta das 21 horas.