Seminário sobre futebol ajuda Centro Social e Paroquial de Avidos

Esta quinta e sexta-feira decorre o “#BATEPAPO – WEBINAR”, um seminário online de futebol desenvolvido pela Prime Performance Lab, com uma vertente solidária a favor do Centro Social e Paroquial de Avidos. O objetivo é angariar fundos, no valor de 750 euros, para converter na totalidade em equipamentos de proteção individual. No caso da organização exceder esse valor, outras instituições podem ser alvo de ajuda.

O “#BATEPAPO – WEBINAR” conta, entre outros, com a participação João Lapa (Wolverhampton), João Nuno Fonseca (SL Benfica), Tiago Leal (AS Roma), António Silva (ex-Sporting CP, Raja Casablanca, Al-Arabi SC), Luís Castro (Shakhtar).

As conversas começam às 20h30 de cada dia e cada convidado dará uma palestra de 40 minutos. A conversa decorre no Instagram, num contexto informal de entrevista. Nos minutos iniciais, o convidado responderá a algumas perguntas relacionadas com o tema; nos minutos finais, responderá a algumas perguntas realizadas pelos visualizadores.