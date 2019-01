Seminário internacional sobre Comunicação Municipal realiza-se em Famalicão

Nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão acolhe o seminário internacional dedicado à “Comunicação municipal: Desafios e Tendências Inovadoras”, promovido pela Ominisinal Comunicação, com o apoio da Câmara Municipal famalicense e Escola Superior de Jornalismo do Porto. A iniciativa destina-se aos responsáveis e técnicos de gabinetes de comunicação e interessados em comunicação autárquica.

No dia 21, o seminário abordará as seguintes temáticas: “A comunicação e as fake news”, “Inovação na Comunicação e marketing digital”; “Spin Doctoring nas autarquias”; “Do stroytelling ao framing, da mensagem à comunicação por processos”; “Brasil: as mudanças na comunicação com a eleição do Presidente Bolsonaro”; “Os chefes de gabinete e os assessores na comunicação municipal”. O primeiro dia termina com uma tertulia sobre “Os novos desafios e as tendências inovadoras na comunicação municipal”.

No dia 22, aborda-se “A regulação da comunicação: o caso da imprensa municipal” e “Construir a marca de um território: como Barcelona se tornou uma marca global”.

O colóquio termina na manhã de sexta-feira, mas para a tarde, como programa complementar, é dada a possibilidade de os participantes visitarem a Casa Museu de Camilo Castelo Branco, em S. Miguel de Seide, tendo assegurado o transporte e a visita guiada.

As inscrições decorrem online em www.omnisinal.pt.