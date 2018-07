Semana da saúde e segurança na Gerações

Ana Sofia Ferreira Gomes e Gonçalves Oliveira, médicos do serviço de pediatria do Hospital de Vila Nova de Famalicão, foram os interlocutores das crianças da Gerações, no decurso de um workshop sobre saúde que se realizou no passado dia 20 de julho, nas instalações da instituição.

Esta foi uma das ações integradas na “Semana da Saúde e da Segurança” que incluiu várias outras atividades, com destaque para um “Workshop de Terapia do Riso”, uma visita à Polícia de Segurança Pública de Vila Nova de Famalicão, uma sessão de relaxamento no Parque da Devesa e uma vista à Associação Humanitária dos Bombeiros Famalicenses. Em todas estas situações, as crianças que frequentam as “Ludoférias de Verão” da Associação Gerações tiveram oportunidade de conviver e aprender com outras instituições do meio que as rodeia, adquirindo novos conhecimentos e competências, preparando desta forma a sua vida futura.

Uma canção sobre os benefícios da sopa e desenhos animados sobre a importância da água no desenvolvimento equilibrado do organismo humano foram os pontos altos do “Worshop” dinamizado por Ana Sofia Gomes, médica pediatra do Hospital de Famalicão, integrado no tema mais vasto da manutenção da saúde, cuidados de higiene e alimentação.

Com uma linguagem muito simples e acessível às crianças, profusamente ilustrada com imagens relativas a cada uma das situações abordadas, a médica pediatra conseguiu prender as crianças durante mais de uma hora, tratando temas tão diversos como o da importância da ingestão de fruta, do exercício físico, da utilização dos “cotonetes” para limpar o interior dos ouvidos (que considerou uma má ideia porque os ouvidos limpam-se sozinhos), dos cuidados com o cabelo, da roupa a vestir depois do banho, da higiene das mãos, do corte das unhas e de uma série infindável de outros cuidados a ter no dia a dia que suscitaram um diálogo vivo e didático com a pediatra.

Abordado com a necessária profundidade foi também o tema da alimentação saudável, com a “roda dos alimentos” a servir de base para este capítulo, em mais uma etapa de sensibilização necessária para que as crianças sejam amanhã adultos saudáveis. Contra os refrigerantes que muitas crianças apreciam, Ana Sofia Mendes fez um apelo direto: “A água é a melhor bebida e o nosso corpo precisa de muita água!” As crianças entenderam o “recado”.

Ricas pelos momentos de novas aprendizagens, no contexto das atividades reais e concretas que são desenvolvidas, foram também as visitas à PSP e aos Bombeiros Famalicenses. Ser polícia ou bombeiro por um dia é sempre um aliciante suplementar para as crianças.

As “Ludoférias de Verão” da Associação Gerações entram agora na reta final com “workshops” de desenho com lápis de carvão, pintura surrealista e escrita criativa e com uma visita à cidade de Viana do Castelo.