Semana da Leitura envolve bibliotecas, escolas e rádios

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e a Rede Concelhia das Bibliotecas Escolares promovem, entre 9 e 14 de março, a 11ª edição da Semana da Leitura das Bibliotecas de Famalicão. Este ano, o tema é “Somos o que lemos”.

A sessão de abertura do evento decorre no dia 9, pelas 15h00, na EB2,3 D. Maria II com a presença da diretora do Agrupamento de Escolas d. Maria II, Cândida Pinto; do vereador da Educação e Conhecimento, Leonel Rocha; do Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares, António Pires, e da escritora e jornalista Filipa Martins, que é a “madrinha” da edição deste ano.

Do programa destaca-se o encontro com a escritora Carla Garrido, no dia 10, com a apresentação do livro “A Gaivota Carlota” e o espetáculo “O Tio Fontaine”, pela Associação Artística ETCetera Teatro, no dia 13, ambas as iniciativas decorrem na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Referência ainda para o atelier para seniores “Flores de Papel”, no dia 10, que terá lugar no Polo da Biblioteca de Pousada de Saramagos; a tertúlia “Ecos de Leitura”, no dia 11, a realizar no Polo da Biblioteca de Riba de Ave; o recital de música e poesia com atuações musicais de membros da Escola de Música do CCDR e momentos de poesia protagonizados por Sandra Escudeiro e convidados, no dia 13, no Polo da Biblioteca de Ribeirão e, a sessão de conto, no Polo da Biblioteca de Lousado, com a história “Não venham já ou uma casa virada do avesso, de João Pedro Mésseder.

Inserida na Semana da Leitura irá decorrer uma vez mais a iniciativa Famalicão a LER, que será assinalada no dia 12 de março, pelas 10h15, e que envolve, em simultâneo, escolas, instituições, autarquia e rádios locais, entre outras organizações. O objetivo é que durante 15 minutos todos os famalicenses possam interromper os seus afazeres para usufruir de breves momentos de leitura, seja ela de um livro, de um jornal ou de uma revista. O envolvimento das rádios locais, nomeadamente a Rádio Cidade Hoje e a Rádio Digital, permitirá levar a leitura para o domínio público e coletivo, potenciando, ainda mais, a promoção do livro e da leitura.

Consulte o programa da 11ª Semana da Leitura Concelhia através do site http://www.bibliotecacamilocastelobranco.org/