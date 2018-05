Selos Famalicão Visão’25 premeiam inovação

Faltam duas semanas para terminar o prazo das candidaturas aos Selos Famalicão Visão’25, uma iniciativa promovida pelo município de Vila Nova de Famalicão que pretende reconhecer e valorizar publicamente iniciativas, ações ou projetos, produtos ou serviços inovadores que contribuem para a afirmação e projeção do concelho.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha “Vila Nova de Famalicão é um terreno fértil para o surgimento de projetos e ideias inovadoras nas mais variadas áreas. O roteiro a que dedico habitualmente as sextas-feiras são bem exemplo disso mesmo”, afirma, acrescentando que “desde o início do ano, já foram realizadas perto de duas dezenas de visitas a projetos criados por gente empreendedora, que contribuem todos os dias para o crescimento e engrandecimento de Vila Nova de Famalicão”.

Mas não é só Paulo Cunha que reconhece a veia inovadora e empreendedora dos famalicenses. Na semana passada, o ministro da Economia, Caldeira Cabral, participou no Fórum Económico Famalicão Made In onde afirmou que “Vila Nova de Famalicão demonstra que a competitividade se faz com inovação”.

É neste sentido que o município decidiu implementar os Selos Famalicão Visão’25, uma espécie de chancela municipal de qualidade. “Queremos premiar e distinguir os projetos e iniciativas promovidas por esta gente empreendedora, ações que contribuem para o fortalecimento da nossa terra e impulsionam o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo de Vila Nova de Famalicão”, explica Paulo Cunha, salientando ainda que “queremos que estas iniciativas sirvam de exemplo para a comunidade e sejam também um motivo de orgulho coletivo”.

A atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece pelo terceiro ano consecutivo, tendo sido já reconhecidos cerca de duas dezenas e meia de projetos, entre os quais, educativos, inclusivos, empresariais, mas também de voluntariado, solidários, ambientais e de responsabilidade social. No fundo, o selo representa um prémio que identifica e reconhece as boas práticas com impactos positivos no território, na economia e na sociedade, que sejam inovadoras e inspiradoras, que expressem os valores e reforcem a identidade famalicense.

As inscrições decorrem até 31 de maio e o formulário de inscrição está disponível online, na página oficial do município em www.vilanovadefamalicao.org. Podem concorrer aos selos empresas, associações, escolas ou movimentos informais.

Mais informações em http://www.vilanovadefamalicao.org/_selos_visao_25