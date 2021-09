Selos Famalicão Visão’25 distinguem 16 projetos inovadores e inspiradores

Ao final da tarde da próxima terça-feira, 28 de setembro, Dia do Concelho, a Câmara Municipal vai distinguir 16 projetos inspiradores.

A atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece no âmbito da sessão solene comemorativa do 186.º aniversário do Dia do Concelho, tendo como palco o Largo da Igreja de Arnoso Santa Maria. A cerimónia começa às 18h00 e será transmitida online, em www.facebook.com/municipiodevnfamalicao e em www.famalicao.pt.

Ao todo serão distinguidos 16 projetos, distribuídos por quatro categorias: Famalicão Made IN (5 projetos), B-Smart Famalicão (5 projetos), Famalicão Força V (3 projetos) e Famalicão Comunitário (3 projetos).

Recorde-se que a atribuição dos Selos Famalicão Visão’25 acontece pelo sexto ano consecutivo, tendo sido já reconhecidos cerca de uma centena de projetos.