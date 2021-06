Está marcado para as 20h00 deste domingo o Bélgica x Portugal dos Oitavos de Final do Euro 2020.

A partida acontece em Sevilha, na Espanha, e vai contar com apoio famalicense no estádio.

Rui Araújo, trajado com a camisola do Futebol Clube de Famalicão, é um dos muitos portugueses que vai torcer pela seleção nacional. O apoio com o emblema famalicense ao peito mereceu a partilha por parte do F.C.Famalicão nas redes sociais.