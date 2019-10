A Seleção Nacional A feminina, treinada por Francisco Neto, disputa o segundo jogo de qualificação para o Euro 2021, no dia 12 de novembro, no Estádio Municipal de Famalicão. O jogo está marcado para as 18h30.

Recorde-se que o FC Famalicão arrancou, esta época, com o futebol feminino e este jogo da principal equipa nacional é um importante contributo para a promoção da modalidade, particularmente no concelho e na região.

As comandadas de Francisco Neto concentram-se na próxima segunda-feira, 4 de novembro, na Cidade do Futebol, onde irão realizar cinco treinos. No dia 8, a comitiva nacional viaja para Guimarães, onde ficará alojada até ao dia do jogo.