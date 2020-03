Seis utentes infetados da Residência Pratinha em Cavalões são da Póvoa de Varzim

Dos 22 utentes infetados na Residência Pratinha, em Cavalões, seis são naturais da Póvoa de Varzim, mas residiam nesta instituição famalicense de solidariedade social.

Uma das enfermeiras que trabalhava em Cavalões presta também serviço no lar do Centro Social e Paroquial de Ave-o-Mar, facto que tem causado preocupação entre os seus utentes e direção. Por esta razão, foram realizados testes de despistagem ao covid-19 neste centro averomarense. O caso está a ser acompanhado pela Delegação de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.