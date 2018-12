Seide: Comunidade uniu-se no feriado para decorar escola

A comunidade escolar da EB 1 de Seide aproveitou a manhã do feriado para decorar a escola com as cores natalícias. O evento implicava a contribuição com um enfeite decorativo, contou com a participação dos alunos, familiares, corpo docente e direcção do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco.

O pretexto visou o estreitamento de laços entre pais e encarregados de educação, tendo estes respondido com entusiasmo e animação apesar das condições atmosféricas, conferindo um agradável colorido à iniciativa da comissão instaladora da Associação de Pais e Encarregados de Educação que contou com o apoio da Junta de Freguesia de Seide.