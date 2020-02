Segurança do Estádio Municipal vistoriada a 11 de março

A 11 de março, o Estádio Municipal de Famalicão será vistoriado no âmbito das auditorias à segurança dos estádios onde se realizam jogos da I Liga de Futebol Profissional.

As auditorias de segurança serão realizadas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pelas Forças de Segurança. Estas auditorias, que visam o cumprimento do novo Regime Jurídico da Segurança no Desporto, é uma das medidas decididas na reunião entre o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, no passado dia 27 de janeiro.

Este processo surge pela crescente preocupação social gerada por atos de violência e racismo cometidos no exterior e dentro dos estádios. Na sequência da avaliação às condições físicas dos 18 estádios, serão determinadas as alterações a implementar de modo a permitir a realização de jogos na próxima época.