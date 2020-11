O jogo entre o Serzedelo e o Ribeirão, respeitante à quinta jornada da Pró Nacional da AF Braga e marcado para este sábado, foi adiado «por motivo de diagnóstico de infeção pelo coronavírus», anuncia o emblema famalicense em publicação no facebook.

No entanto, não é referido se o caso diagnosticado é no Ribeirão ou no Serzedelo.

Recorde-se que pelo mesmo motivo, também o jogo da quarta jornada, com o Torcatense, foi adiado.