Segundo grupo de voluntários famalicenses já chegou à Guiné Bissau

Prossegue a segunda fase da missão humanitária da associação famalicense Humanitave na Guiné Bissau.

Depois do regresso a Portugal do primeiro grupo de voluntários, um segundo conjunto de pessoas já viajou para território guineense para, com ajuda de um dos responsáveis da Humanitave que se vai mantém por lá desde o primeiro dia de missão, dar continuidade aos trabalhos.

Este segundo grupo, que é constituído por 7 elementos, vai-se manter pela Guiné até dia 27 deste mês.

Dar formação aos professores locais, dinamizar uma série de atividades lúdicas e educativas com as crianças, e distribuir o material escolar angariado em Portugal são os principais objetivos para esta equipa que agora começa a sua missão.

A despedida do primeiro grupo foi acompanhada pela Cidade Hoje. Reveja aqui o momento.