“Segundas na Sede” promovem reflexão sobre o cancro

“O meu amigo tem cancro, e agora?” é o tema de mais uma sessão “Segundas na Sede”, iniciativa de debate e reflexão promovida semanalmente pela concelhia do PSD.

A psicóloga do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) Sara Barros, autora do livro “Varinha de Condão. Consulta psicológica a doentes oncológicos. Um percurso de estágio curricular”; Carmen Araújo e o movimento “Mulheres ComVida” do CHMA são os oradores convidados da sessão agendada 9 de março, às 21 horas, na sede do partido.

Recorde-se que a iniciativa tem mobilizado a sociedade famalicense e envolve as quatro secções do PSD local, sendo que a reflexão de segunda-feira está a cargo do núcleo local das MSD – Mulheres Social Democratas.