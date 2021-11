No dia 21 de novembro, Famalicão é palco da segunda prova do Campeonato Portugal de Trial 4×4. A competição realiza-se no Lago Discount, em Ribeirão,

Trata-se de uma organização do Clube Trilhos do Norte, licenciada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio do município de Famalicão.

A prova, para além dos muitos pilotos de vários pontos do país, também traz consigo uma legião de fãs desta modalidade.

(Foto FPAK)