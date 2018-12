Segunda mão da Taça Intermunicipal disputa-se este sábado

Os jogos da segunda mão da Taça Intermunicipal MKA em futsal disputam-se este sábado, com as seguintes partidas: Pedome -Team Lantemil (16 horas); ADERM –Paradela (16 horas); Maganha – Castelões (21h30, Pavilhão de Alvarelhos); e ACRABE – Cajada (18 horas, S. Romão do Coronado).

Recorde-se que na primeira mão, disputada no passado dia 21 de dezembro, entre as equipas do município de Famalicão e da Trofa, as formações famalicenses venceram os respetivos jogos e, por isso, estão em vantagem.

A AD Castelões recebeu o ARSP Maganha e venceu, por 5-1. A formação do Cajada, de Cabeçudos, também assegurou vantagem confortável para o segundo jogo, vencendo o ACRABE, por 5-0. Na Trofa, o desafio entre o Team Lantemil e a AD Pedome foi o mais intenso, com o resultado a manter-se incerto até ao apito final, acabando por ser favorável à formação de Famalicão, por 4-5, fazendo antever uma partida animada na segunda mão. A jornada encerrou com o confronto entre o AR Paradela e a ADERM, de Mogege, que venceu por 3-0.