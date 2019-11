Segunda Gala da Educação a 1 de dezembro

O que de melhor se faz nas escolas da rede de Educação do Município de Vila Nova de Famalicão será alvo de distinção, no dia 1 de dezembro, na II Gala da Educação, cerimónia que decorrerá na Casa das Artes.

A Gala da Educação presta homenagem aos estabelecimentos de ensino e seus agentes educativos (professores, alunos) de Vila Nova de Famalicão, pelos resultados de mérito regional, nacional ou internacional, alcançados em participações em projetos e concursos. Esta iniciativa municipal pretende reconhecer e valorizar publicamente, todos aqueles que, no plano educativo, elevam o nome do concelho, constituindo-se, assim, como um importante fator de orgulho do território.