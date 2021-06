Secundária Camilo Castelo Branco alcança 1º lugar por escola nas Competições Nacionais de Ciência 2021

Após vários anos de participação na modalidade Mat12, competição na área de Matemática dirigida a alunos do 10º, 11º e 12º anos, a Escola Secundária Camilo Castelo Branco alcançou, com distinção, o primeiro lugar por escolas nas Competições Nacionais de Ciência 2021. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no passado dia 29 de maio na Universidade de Aveiro.

Ao longo do ano, individualmente ou em pares, os alunos realizaram provas de treino com recurso ao computador, recebendo feedback imediato e podendo ir melhorando as suas marcas. Na semana de 22 a 26 de fevereiro realizou-se a primeira competição nacional “CNC-em rede”. Nesta, a ESCCB destacou-se pelos seus resultados no Mat12 de 11º ano com 7 alunos nos 10 primeiros lugares. A tradicional final nacional, este ano, devido às contingências associadas à pandemia COVID-19, decorreu de forma diferente dos anos anteriores, tendo-se desenvolvido em duas fases. Numa primeira fase, na semana de 17 a 21 de maio, em provas online nas escolas, foram apurados os 10 melhores classificados em cada modalidade. Na segunda fase, os alunos previamente selecionados puderam participar de forma presencial na Grande Final na Universidade de Aveiro.

Na competição Mat12 (10º ano), o AECCB esteve representado pela aluna Matilde Costa que obteve o 8º lugar. Já na competição Mat12 (11º ano) estiveram presentes as alunas Margarida Cunha e Clara Martins que obtiveram, respetivamente, o 5º e 6º lugares. As três alunas tiveram direito a uma menção honrosa. O professor Pedro Oliveira, subdiretor do AECCB, esteve presente na cerimónia de entrega de prémios em representação da escola e dos professores envolvidos neste projeto.