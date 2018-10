Secretário de Estado no Fórum Bio Capital

O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural vem a Famalicão no próximo dia 23 de outubro. Miguel João de Freitas participa no II Fórum Bio Capital que a Câmara Municipal promove, a partir das 9 horas, no auditório da Fagricoop – Cooperativa Agrícola dos Produtores de Leite de Vila Nova de Famalicão.

Políticas públicas do modo de produção biológica, os novos desafios à produção em agricultura biológica e o debate sobre mercados e comercialização de produtos biológicos são os temas de cada um dos três painéis da conferência, que reúne um conjunto de especialistas e personalidades que trabalham com reconhecidas boas práticas nacionais no setor.

As inscrições e programa da iniciativa, inserida no Festival Famalicão Visão’ 25, em http://www.vilanovadefamalicao.org/_forum_bio_capital.