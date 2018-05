Secretário de Estado inaugura remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses

O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, inauguram no próximo sábado, dia 12 de maio, pelas 18h30, as obras de remodelação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, localizado na Avenida Carlos Bacelar, na cidade de Famalicão.

As obras que decorreram ao abrigo de uma candidatura apresentada a fundos europeus, implicaram um investimento total de 200 mil euros, contando com uma comparticipação na ordem dos 150 mil euros.

A intervenção envolveu um conjunto de obras de remodelação do espaço, com destaque para a criação da ala feminina do quartel, que vai dar resposta a um aumento significativo de mulheres no corpo ativo dos bombeiros. Além disso, foram também beneficiadas as cabines de comando.

Atualmente, o corpo ativo dos Bombeiros Voluntários Famalicenses é composto por 135 elementos, dos quais mais de 40 são mulheres.

Refira-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão investe anualmente perto de meio milhão de euros nas corporações de bombeiros do concelho, equipa de sapadores florestais e núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão, através da atribuição de diversos apoios financeiros, fundamentais para a sua gestão.